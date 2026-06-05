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Tópicos: Deportes | Fútbol | Ronaldinho

[VIDEO] Ronaldinho enseñó uno de sus trucos a Lamine Yamal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El histórico exfutbolista brasileño demostró que su magia sigue intacta.

[VIDEO] Ronaldinho enseñó uno de sus trucos a Lamine Yamal
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A sus 46 años, el histórico crack brasileño Ronaldinho sigue demostrando su calidad, esta vez en un video de una conocida marca de comida rápida en el que es protagonista junto a la estrella española Lamine Yamal.

En el cortometraje se muestra a los dos haciendo juegos con un balón antes de intentar que pase entremedio del famoso logo de los arcos dorados, lo cual Yamal no pudo, a diferencia de Ronaldinho que lo logró con facilidad.

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