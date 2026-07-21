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Tópicos: País | Policial

Estación Central: Balacera en exterior de un edificio dejó un adolescente herido

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un grupo de sujetos disparó desde dos vehículos contra personas que compartían en calle Toro Mazote.

Estación Central: Balacera en exterior de un edificio dejó un adolescente herido
 ATON (referencial)

La víctima se encuentra fuera de riesgo vital.

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Un adolescente de 17 años fue herido a bala durante un ataque armado por parte de sujetos que se movilizaban en vehículos en calle Toro Mazote, en la comuna de Estación Central.

"Se produjo un ataque con múltiples disparos realizado por sujetos que se movilizaban en dos automóviles que pasan por esa calle, dirigidos hacia un grupo de personas que se encontraba compartiendo en las afueras de un edificio", informó el fiscal Felipe Olivari.

"Estas personas, las víctimas, huyeron hacia el interior del hall de este edificio e incluso algunos de los disparos penetraron hacia el interior del inmueble provocando daños en las paredes y en los acrílicos. Una de las víctimas, un adolescente de 17 años, de nacionalidad colombiana, resultó con una herida por impacto balístico en una de sus pantorrillas", agregó el persecutor.

El menor fue trasladado hasta un centro asistencial, donde se confirmó que se encuentra fuera de riesgo vital; mientras personal especializado del OS-9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros realiza peritajes en el lugar, realizando fijación fotográfica de la evidencia balística y revisión de cámaras del lugar para identificar a los atacantes.

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