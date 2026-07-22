Roberto Carlos y Ronaldo se unieron para comprar Internacional de Limeira, tradicional club del estado de Sao Paulo que actualmente compite en la tercera división del Campeonato Brasileño y atraviesa un destacado presente deportivo.

La operación fue revelada por Roberto Carlos durante una entrevista con el programa "Debate em Jogo", donde explicó que ambos exjugadores participarán en la adquisición junto con Enrico y otros dos socios. "Ronaldo y yo estamos comprando ahora el Inter de Limeira", afirmó el exlateral de la selección brasileña.

El proyecto de Roberto Carlos y Ronaldo

Roberto Carlos detalló que el grupo pretende volver a involucrarse en el fútbol del interior de Brasil con el objetivo de reorganizar clubes y continuar formando jugadores para la selección brasileña. Además, señaló que buscarán atraer patrocinadores y recuperar la importancia que estos equipos tuvieron durante décadas anteriores.

Internacional de Limeira fue fundado el 5 de octubre de 1913 y vivió su etapa de mayor éxito en la década de 1980, cuando conquistó el Campeonato Paulista de 1986 y la segunda división nacional en 1988. En la actualidad, lidera la Serie C con 25 puntos en 14 fechas, uno más que Brusque y Santa Cruz.

La experiencia de Ronaldo como propietario

La llegada de Roberto Carlos y Ronaldo se produce en medio de la transformación empresarial del fútbol brasileño. "O Fenômeno" ya administró Cruzeiro, club que compró en 2021 y vendió en 2024, y también controló Real Valladolid desde 2018 hasta desprenderse de su participación en 2025.