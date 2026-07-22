El juez del caso de Maduro propone el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027

El juez federal a cargo del caso del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, propuso este miércoles que el juicio empiece el próximo 1 de junio de 2027, tras dos bloques de mociones en los que la defensa solicitará la inmunidad de los acusados.

Maduro apareció delgado pero con buen aspecto durante su comparecencia de ante un tribunal federal de Nueva York, donde acudió vestido con un traje de color caqui, de manga corta, y junto a su esposa, para una audiencia de seguimiento de su proceso.

El exmandatario, que saludó antes de entrar en la sala y siguió la vista junto a sus abogados, mantiene su característico bigote y caminó con normalidad, sin mostrar dificultades de movilidad ni cojera como en audiencias previas.

La audiencia se extendió solamente por 18 minutos.

Maduro y Flores fueron detenidos en Venezuela el pasado 3 de enero en un operativo militar ordenado por el presidente de EE.UU, Donald Trump y desde entonces, están en una prisión federal en Nueva York enfrentando su proceso judicial, tras ser acusados de narcoterrorismo, conspirar para exportar droga a este país y de uso de armas.