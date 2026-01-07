Humberto "Chupete" Suazo ya trabaja en cancha como DT de San Luis
Publicado:
Fotos Destacadas
Ministra Chevesich fue recibida con aplausos al asumir como presidenta de la Corte Suprema
Audax Italiano presentó sus nuevas camisetas para la temporada 2026
Un sonriente Eduardo Vargas se puso la legendaria "11" de la U
Fotos Recientes
Humberto "Chupete" Suazo ya trabaja en cancha como DT de San Luis
Asaltantes del Capitolio se congregaron en el quinto aniversario de los disturbios
Audax Italiano presentó sus nuevas camisetas para la temporada 2026
A meses de su retiro, el exdelantero Humberto "Chupete" Suazo hizo su estreno en cancha como director técnico de San Luis de Quillota al dirigir ayer martes el inicio de la pretemporada del elenco canario con miras a la Liga de Ascenso 2026.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados