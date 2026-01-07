Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.9°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Humberto "Chupete" Suazo ya trabaja en cancha como DT de San Luis

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

A meses de su retiro, el exdelantero Humberto "Chupete" Suazo hizo su estreno en cancha como director técnico de San Luis de Quillota al dirigir ayer martes el inicio de la pretemporada del elenco canario con miras a la Liga de Ascenso 2026.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados