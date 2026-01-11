Las condolencias del fútbol chileno por la muerte de César Villegas Urrutia, presidente de San Luis
Desde la ANFP hasta el archirrival Unión La Calera, numerosos clubes del fútbol chileno expresaron su pesar por el fallecimiento de César Villegas Urrutia, presidente de San Luis de Quillota y exdirectivo de Deportes Limache, el viernes 10 de enero recién pasado a los 69 años.
Sin embargo, también fueron muchos los clubes que evitaron referirse a la partida del dirigente, entre ellos Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica o Palestino.
