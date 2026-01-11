Desde la ANFP hasta el archirrival Unión La Calera, numerosos clubes del fútbol chileno expresaron su pesar por el fallecimiento de César Villegas Urrutia, presidente de San Luis de Quillota y exdirectivo de Deportes Limache, el viernes 10 de enero recién pasado a los 69 años.

Sin embargo, también fueron muchos los clubes que evitaron referirse a la partida del dirigente, entre ellos Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica o Palestino.

