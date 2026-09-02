San Marcos: Actuamos bajo el marco de la transparencia y la normativa vigente
El club nortino compareció ante el Tribunal de Disciplina por supuestas inconsistencias en la información financiera entregada al organismo.
El club nortino compareció ante el Tribunal de Disciplina por supuestas inconsistencias en la información financiera entregada al organismo.
San Marcos de Arica informó que este martes se presentó ante el Tribunal de Disciplina y entregó los "antecedentes solicitados" tras la denuncia que hizo el Directorio de la ANFP, por supuestas inconsistencias de la información financiera que entregó el club nortino y sus estados financieros correspondientes al ejercicio 2025, y afirmó que actuó "bajo el marco de la transparencia y la normativa vigente".
"La institución se presentó ante el Tribunal de Disciplina para entregar de manera oportuna la totalidad de la información y antecedentes solicitados respecto a la denuncia presentada", publicó San Marcos en sus redes sociales.
"Como club, cumplimos rigurosamente con responder a cada uno de los puntos expuestos en dicho requerimiento y nos mantenemos a la espera del avance y resolución de la investigación", agregó el club.
Finalmente, San Marcos envió um mensaje de "tranquilidad" a los hinchas, "con la firme convicción de haber actuado bajo el marco de la transparencia y la normativa vigente".
La denuncia del Directorio de la ANFP apuntó a inconsistencias entre la información que entregó San Marcos y sus estados financieros en 2025, y el objetivo si existió una operación jurídica o contable debidamente respaldada que explique estas diferencias.