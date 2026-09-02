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Tópicos: Deportes | Fútbol | San Marcos de Arica

San Marcos: Actuamos bajo el marco de la transparencia y la normativa vigente

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club nortino compareció ante el Tribunal de Disciplina por supuestas inconsistencias en la información financiera entregada al organismo.

San Marcos: Actuamos bajo el marco de la transparencia y la normativa vigente
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San Marcos de Arica informó que este martes se presentó ante el Tribunal de Disciplina y entregó los "antecedentes solicitados" tras la denuncia que hizo el Directorio de la ANFP, por supuestas inconsistencias de la información financiera que entregó el club nortino y sus estados financieros correspondientes al ejercicio 2025, y afirmó que actuó "bajo el marco de la transparencia y la normativa vigente". 

"La institución se presentó ante el Tribunal de Disciplina para entregar de manera oportuna la totalidad de la información y antecedentes solicitados respecto a la denuncia presentada", publicó San Marcos en sus redes sociales.

"Como club, cumplimos rigurosamente con responder a cada uno de los puntos expuestos en dicho requerimiento y nos mantenemos a la espera del avance y resolución de la investigación", agregó el club.

Finalmente, San Marcos envió um mensaje de "tranquilidad" a los hinchas, "con la firme convicción de haber actuado bajo el marco de la transparencia y la normativa vigente".

La denuncia del Directorio de la ANFP apuntó a inconsistencias entre la información que entregó San Marcos y sus estados financieros en 2025, y el objetivo si existió una operación jurídica o contable debidamente respaldada que explique estas diferencias.

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