Tópicos: Deportes | Fútbol | San Marcos de Arica

San Marcos de Arica denunció agresión contra su DT y apuntó a preparador de arqueros de Temuco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro ariqueño acusó a Jaime Caro, extrabajador del club nortino.

San Marcos de Arica denunció una grave agresión contra su técnico Iván Sandrock, tras el partido ante Deportes Temuco, que significó el fin del invicto del cuadro nortino en la Liga de Ascenso.

Según el comunicado de San Marcos de Arica en sus redes sociales, Sandrock "fue víctima de una agresión física y verbal por parte de Jaime Caro, integrante del cuerpo técnico de Deportes Temuco y quien, lamentablemente, en el pasado formó parte de nuestra propia institución".

"Consideramos del todo inaceptable y doloroso que un profesional con conocimiento de nuestra identidad incurra en conductas que atentan directamente contra la integridad física y moral de nuestros trabajadores", resaltó San Marcos de Arica.

Finalmente, San Marcos concluyó que "ningún resultado deportivo ni contexto de partido justificará jamás una acción de este calibre".

En lo deportivo, el partido terminó 0-1 a favor de Deportes Temuco, con gol de Luis Acevedo en el minuto 60; y el árbitro Nicolás Gamboa no consignó ninguna agresión en su informe arbitral.

