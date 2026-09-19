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Tópicos: Deportes | Fútbol | Santiago Wanderers

Alexander Dubó se disculpó por su expulsión en la Intercontinental ante Real Madrid

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor vio la roja directa por un planchazo a un jugador merengue.

Alexander Dubó se disculpó por su expulsión en la Intercontinental ante Real Madrid
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Alexander Dubó, defensa de Santiago Wanderers, utilizó sus redes sociales para disculparse por su expulsión en la derrota ante Real Madrid, en la Copa Intercontinental Sub 20, este sábado en el Estadio "Santiago Bernabéu".

Dubó vio la roja directa en el minuto 26 por un planchazo a Diego Yáñez, dejando al equipo caturro con 10 jugadores, cuando aún el marcador estaba igualado sin goles.

Tras el partido, Dubó usó sus historias de Instagram, con una imagen del partido y un mensaje: "Lo siento mucho gente".

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