Dio pie atrás: Escritor madridista ofreció disculpas a Santiago Wanderers tras tildarlos de "delincuentes"

El escritor español y reconocido seguidor de Real Madrid, Yasujiro Mizoguchi, ofreció disculpas públicas a Santiago Wanderers luego del revuelo y las duras críticas que generaron sus desmedidos insultos contra el cuadro chileno tras la final de la Copa Intercontinental sub 20.

Mizoguchi, autor del libro "Madridismo sin Complejos" y director del sitio 90 Minuti, había encendido la polémica en redes sociales al calificar al conjunto "caturro" de "club de delincuentes" y asegurar que su planteamiento en el Estadio "Santiago Bernabéu" había sido "un insulto al fútbol".

No obstante, ante el unánime repudio que provocaron sus palabras -especialmente entre los hinchas del puerto y la prensa nacional-, el hispano decidió dar marcha atrás, borró su publicación inicial y compartió una fotografía del plantel juvenil porteño con un mensaje de arrepentimiento.

"Quería pedir mis más sinceras disculpas al club y a todos los aficionados de Santiago Wanderers por mis desafortunadas palabras durante el partido Real Madrid-Santiago Wanderers", manifestó el comunicador.

En la misma línea, cerró su mensaje reconociendo la historia de la institución: "Siento haber ofendido al club y a los aficionados de Santiago Wanderers, club decano del fútbol chileno cuyos valores reflejan lo mejor de este deporte. Les ruego acepten mis disculpas".