Jugador de S. Wanderers Sub 20 llamó la atención en Europa por su duelo ante Real Madrid

El extremo de Santiago Wanderers Vicente Vargas llamó la atención de distintos clubes europeos tras su actuación frente a Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental Sub 20 disputada en España.

El periodista italiano especializado en mercado de fichajes Matteo Moretto informó que el Grupo Red Bull ya solicitó información por el futbolista de 19 años, quien fue uno de los jugadores del elenco porteño que destacó en el encuentro jugado en el Santiago Bernabéu.

Además, Moretto señaló que Getafe de España, un club de Países Bajos y otro de Alemania sondearon la situación de Vargas, quien también forma parte de la selección chilena Sub 20.

"Vicente Vargas, extremo del Santiago Wanderers, ha demostrado unas cualidades excelentes contra el Real Madrid en la final Intercontinental sub 20 y ya hay interés por él de cara al futuro", publicó el comunicador.

El joven atacante fue parte del equipo que cayó por 3-1 frente a Real Madrid en el Bernabéu, duelo al que los "caturros" llegaron como campeones de la Copa Libertadores Sub 20 para enfrentar al monarca de la UEFA Youth League.