[PERFIL] Reinaldo Sánchez, un dirigente que marcó una era e hizo historia con la creación del CDF

Este 24 de septiembre de 2026 falleció Reinaldo Sánchez Olivares, histórico timonel de Santiago Wanderers y expresidente del fútbol chileno entre 2001 y 2006, un dirigente que marcó una era, con altos y bajos, destacando su gestión administrativa, y también los irregulares resultados deportivos.

Nacido el 17 de octubre de 1944 en Recreo, barrio de Viña del Mar, Reinaldo Sánchez estuvo más de medio siglo vinculado al fútbol. El club de sus amores fue Santiago Wanderers y se convirtió en el socio número 26.450 en 1976.

Además del fútbol, su vida estuvo vinculada a los transportes, siendo un reconocido empresario microbusero en la Región de Valparaíso.

Su gestión como presidente de Santiago Wanderers comenzó en 1992, cuando el club estaba en la segunda categoría y con delicadas finanzas.

Todo eso cambió en el cuadro de Valparaíso bajo su mandato: Santiago Wanderers ascendió en 1995, fue subcampeón de la Primera División en 1999, se construyó el complejo de Mantagua y se coronó campeón en su último año como presidente, en 2001.

En 2001, Santiago Wanderers ganó el torneo con Jorge Garcés en la banca, un equipo donde jugaron Arturo Sanhueza, Héctor Robles, Jorge Ormeño, Carlos Toro, Moisés Villarroel y Jaime Riveros, entre otros.

Por ese motivo, con su muerte, el club lo calificó como "el dirigente más grande en la historia de nuestra institución".

Si bien Sánchez dejó la presidencia de Wanderers antes del a conquista del título de 2001, se le atribuye a él este logre, por su liderazgo en el proyecto del club desde que llegó en 1992.

Su salida de Santiago Wanderers fue para dar un paso más alto, tomando las riendas de la ANFP, como sucesor de Miguel Bauzá.

Su era en la ANFP: Los fracasos deportivos con La Roja y la creación del CDF

Sánchez llegó a la presidencia del fútbol chileno tras ganar las elecciones justamente hace 25 años, el 24 de septiembre de 2001, cuando venció a Luis Simián; y un año después fue reelecto tras derrotar a Jorge O'Ryan.

Su proceso estuvo marcado por las críticas de su pares, enfrentamientos mediáticos con el recordado Eduardo Bonvallet y varios fracasos deportivos, entre ellos la pésima campaña en las Clasificatorias al Mundial de Alemania 2006.

Bajo su gestión, César Vaccia fue técnico interino de La Roja hasta que tomó el proceso Juvenal Olmos, con la misión de llevar a Chile a la Copa del Mundial de Alemania, aunque su ciclo terminó de forma polémica en abril de 2005, con la selección muy complicada en las Clasificatorias.

Nelson Acosta regresó para tratar de enmendar el camino, pero tampoco resultó y Chile terminó en el séptimo lugar de las Clasificatorias, quedando nuevamente fuera.

El fracaso de La Roja no fue solo a nivel adulto: Además de quedar eliminados en la primera ronda de la Copa América de Perú 2004, dos procesos sub 17 quedaron tempranamente eliminados en los Sudamericanos de Bolivia (2003) y Venezuela (2005).

Además, se organizó en canchas nacionales un Preolímpico con el fin de que Chile clasificara a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y defendiera el bronce obtenido en Sydney 2000, pero el equipo dirigido por Juvenal Olmos terminó cuarto, sin opciones de llegar a la magna cita.

En 2005, hubo algo de luz, ya que La Roja Sub 20, dirigida por José Sulantay, fue al Mundial de Países Bajos; sin embargo, quedó eliminada en la fase grupal.

Estos negativos resultados deportivos contrastaron con su gestión administrativa, ya que sus esfuerzos se centraron en mejorar la situación financiera de la ANFP y una de sus ideas fue la creación del Canal del Fútbol (CDF) en el año 2003.

La propia ANFP sostiene hoy que el proyecto fortaleció al fútbol profesional y proporcionó una fuente decisiva de sustentabilidad financiera; ya en 2006 Sánchez identificaba el canal y la monetización de los derechos audiovisuales como sus mayores logros.

El CDF, hoy en día TNT Sports Chile, modificó de manera estructural la economía del fútbol chileno y la capacidad de los clubes para apropiarse del valor de sus transmisiones.

"Yo creé un canal del fútbol, también licité los goles y los noticiarios no pudieron pasarlos como antes, ganando fortunas con la publicidad", afirmó el propio Sánchez antes de su salida de la ANFP.

Su polémica salida de Santiago Wanderers en 2007

Tras terminar su ciclo en la ANFP, Reinaldo Sánchez trató de volver a Santiago Wanderers, pero tuvo una ruptura dramática con el club de Valparaíso.

En junio de 2007 una asamblea de socios lo expulsó de la Corporación, acusándolo de causar grave daño al club tras solicitar judicialmente su quiebra por dineros prestados. La prensa contemporánea habló de $90 millones adeudados por préstamos relacionados con su empresa de buses; una reconstrucción posterior de la propia Corporación habló de $170 millones y situó la crisis dentro de un déficit mucho mayor asociado al período de administración del gremio autobusero.

"Hicieron un asesinato de imagen conmigo. Todavía hay unos tontos que me dicen algunos garabatos, por eso casi ni salgo a la calle. Hay gente que me insulta en las calles, gente mal informada, no voy así a ninguna parte", declaró Sánchez en 2010, lamentando como ensuciaron su nombre.

Su retorno y final de ciclo con Santiago Wanderers

Pasaron 14 años para poder concretar su regreso al club. En 2021, adquirió el 60 por ciento del paquete accionario de la estructura que administra al club profesional, pasando ser controlador mayoritario y nuevamente presidente.

Ese segundo ciclo comenzó en condiciones extremas: Wanderers tenía apenas un punto después de 14 fechas de Primera División. Sánchez explicó entonces que compró la mayoría precisamente para disponer de capacidad real de decisión y tratar de rescatar al equipo. Su familia le había recomendado no regresar y él mismo recordaba el traumático quiebre anterior.

El rescate de 2021 fracasó: Santiago Wanderers descendió. Además, la gestión se caracterizó inicialmente por una fuerte intervención del controlador en materias deportivas, cambios de entrenadores, conflictos públicos con jugadores y árbitros y decisiones que proyectaron improvisación. El episodio de Moisés Villarroel —designado y apartado en cuestión de horas por desacuerdos sobre la conformación del equipo— se convirtió en un símbolo de ese estilo.

Entre 2022 y 2025 Wanderers tampoco consiguió el objetivo central proclamado por Sánchez: retornar a Primera División. En 2024 incluso se abrió una nueva crisis institucional cuando la Corporación cuestionó públicamente la administración de Sociedad Anómina y pidió la restitución del control del fútbol profesional, acusando daño patrimonial y extrapatrimonial.

Pero el final de su trayectoria introdujo un contraste extraordinario. En 2026 Santiago Wanderers ganó la Copa Libertadores Sub 20, convirtiéndose en el primer club chileno en conquistar ese torneo; y la semana pasada disputó ante Real Madrid la Copa Intercontinental Sub 20 en el "Santiago Bernabéu".

Al morir, además, el primer equipo está nuevamente en la parte más alta de la Primera B y peleando el ascenso.

Desde Cooperativa Deportes, expresamos nuestras condolencias a la familia Sánchez por esta lamentable pérdida.