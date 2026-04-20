Reinaldo Sánchez afirmó que recibirán al Real Madrid en Playa Ancha

Con su victoria por penales ante Brujas de Bélgica, Real Madrid se consagró campeón de la UEFA Youth League y con ello, confirmó su presencia en la definición de la Copa Intercontinental sub 20 para enfrentar a Santiago Wanderers, monarca de la Copa Libertadores de la categoría.

Lejos de complicarse por la envergadura del rival, el presidente del conjunto porteño, Reinaldo Sánchez expresó su entusiasmo y destacó la gesta deportiva que logró el plantel juvenil de los caturros.

"Vamos a enfrentar el club más grande del mundo. Esa la hace el Wanderers no más, ninguno de los preferidos de Santiago pudo. Es un honor poder disputar está final. Era el rival que queríamos", declaró el dirigente en conversación con Redgol.

Con respecto a la preparación del choque con la escuadra merengue, el timonel del Decano aseguró que "desde mañana Felipe Salinas (director técnico) empieza a planificar lo que será este partido".

Por último, Sánchez dejó en claro dónde se llevará a cabo el choque el elenco de Valparaíso y la Casa Blanca. "Vamos a jugar en Playa Ancha. Como sea", cerró.