Siguen las dudas: Las trabas que frenan la realización de la Copa Intercontinental sub 20 en Valparaíso

Sigue la incertidumbre en torno a la organización de la final de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid, vigentes campeones de la Copa Libertadores de la categoría y la UEFA Youth League, respectivamente.

A diferencia de las ediciones anteriores, que se disputaron sin mayores inconvenientes en suelo sudamericano, la localía del cuadro caturro en el Estadio "Elías Figueroa Brander", de Valparaíso, aún no está asegurada.

Ante este escenario, según informó La Tercera, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, envió una carta formal a la Conmebol y ha sostenido conversaciones directas con el timonel del organismo, Alejandro Domínguez, con el objetivo de respaldar la postura del cuadro porteño para albergar el compromiso.

De acuerdo con la publicación, el principal obstáculo para la realización del evento es el financiamiento, el cual asciende a una cifra cercana a los 400 mil dólares. Este presupuesto debe cubrir pasajes, alojamiento, alimentación, traslados internos, arbitraje, la operación del VAR y la logística de las delegaciones de Conmebol y UEFA que participen en la organización.

Aunque en primera instancia se esperaba que las confederaciones asumieran la totalidad de los costos, el citado medio señaló que en las últimas semanas se ha planteado la posibilidad de un esquema de financiamiento mixto, donde también deba aportar la Federación de Fútbol de Chile.

A las complicaciones económicas se suma la incertidumbre por la fecha del encuentro. Originalmente el partido estaba proyectado para disputarse en agosto; sin embargo, debido al calendario de competencias del conjunto español, se analiza la opción de postergar el cruce para septiembre u octubre.