A Klopp le dijeron que su Alemania no es "suficientemente blanca" y así reaccionó

El técnico de la selección alemana, Jürgen Klopp, reaccionó con dureza a la polémica racista que surgió en redes sociales luego de la derrota por 1-0 frente a Grecia en la Nations League y que apuntó contra la composición étnica del actual plantel germano.

Después del encuentro comenzaron a circular fotografías de antiguas selecciones de Alemania, particularmente de los Mundiales de 2002 y 2006, comparadas con imágenes del equipo actual. Junto con ellas aparecieron publicaciones y comentarios que cuestionaron que el combinado germano fuera "suficientemente blanco" o "suficientemente alemán", apuntando principalmente contra futbolistas con origen migrante.

La situación alcanzó tal magnitud que la redacción de Sportschau, perteneciente a la cadena pública alemana ARD, informó que debió eliminar cerca de 1.000 comentarios de carácter racista de sus plataformas luego del compromiso contra Grecia.

Consultado directamente por esta controversia durante la conferencia de prensa previa al duelo de Alemania ante Serbia, Klopp aseguró inicialmente que no había visto esas publicaciones, pero inmediatamente dejó clara su postura.

"No hay ninguna razón para dedicarle pensamientos a esas personas. Tengo poco tiempo para la estupidez en la vida normal y también en las redes sociales", afirmó el entrenador de 59 años.

Klopp también cuestionó la facilidad con que actualmente se difunden mensajes de este tipo a través de las plataformas digitales y recordó que antiguamente expresar públicamente una opinión requería incluso enviar una carta a un medio de comunicación.

"Hoy la gente lanza cosas antes de siquiera empezar a pensar. Es una locura", manifestó el exentrenador de Liverpool y Borussia Dortmund.

El seleccionador alemán contrastó esas expresiones con el ambiente que existe actualmente dentro del camarín de la Mannschaft y aseguró que el grupo se encuentra completamente unido pese a la diversidad de orígenes de sus integrantes.

"El grupo que tenemos no podría estar más unido. El mundo podría aprender un par de cosas de un vestuario deportivo", sostuvo Klopp, quien añadió que dentro de un equipo las personas son respetadas por hechos concretos y no desacreditadas a partir de prejuicios.

La controversia apareció en medio de un complejo inicio para Klopp al mando de Alemania en la Nations League, luego del empate 1-1 ante Países Bajos y la posterior caída por 1-0 frente a Grecia.

El próximo desafío de la selección germana será este jueves ante Serbia en Múnich, encuentro en el que buscará conseguir su primera victoria en esta nueva etapa bajo la conducción del experimentado entrenador.