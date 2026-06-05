Alemania perdió a su joya para el Mundial 2026: Lennart Karl quedó fuera por lesión

Alemania recibió un golpe duro en la antesala del Mundial 2026 tras confirmarse que el joven volante ofensivo Lennart Karl sufrió una lesión en un entrenamiento, situación que lo tendrá al margen de la cita que arranca este próximo jueves 11 de junio.

"No sé por dónde empezar, pero duele muchísimo tener que perderse el torneo más grande. Hice todo lo posible para estar en condiciones para el Mundial. Lamentablemente, las lesiones llegan en los peores momentos", escribió en su cuenta de Instagram.

"Le deseo al equipo el mayor de los éxitos y los apoyaré cada minuto. Volveré más fuerte, lo prometo", cerró Karl en su publicación.

Con 18 años, el jugador de Bayern Munich registró 9 goles y 7 asistencias en 39 partidos disputados a lo largo de la temporada. Esto, lo llevó a ser considerado por Julian Nagelsmann para la fase grupal en la que enfrentarán a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.