Serge Gnabry se pierde el Mundial 2026 por lesión

El futbolista alemán Serge Gnabry, delantero de Bayern Munich y seleccionado de Alemania, anunció que no jugará el próximo Mundial tras sufrir una lesión de abductores que lo dejará fuera de competencia.

"En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la selección tengo que decir que lamentablemente se acabó", señaló el atacante a través de sus redes sociales, donde también reconoció el difícil momento que atraviesa.

El jugador agregó que no podrá ayudar ni a su club ni a la selección en lo que resta de la temporada. "Como el resto del país, trataré de darle ánimo a los muchachos desde casa", expresó.

Serge Gnabry se lesionó en el último entrenamiento previo al partido ante Stuttgart, en el que Bayern Munich aseguró el título de la Bundesliga.

El atacante era titular en el equipo y había disputado los cuartos de final de la Liga de Campeones ante Real Madrid.