AFA negó citación judicial e incautación de celular a "Chiqui" Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió este miércoles que su presidente, Claudio Tapia, y el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, fueran citados a declarar por la Justicia de Estados Unidos, luego de las versiones periodísticas difundidas durante las últimas horas.

Mediante un comunicado oficial, el organismo explicó que el documento mencionado en distintas publicaciones no constituye una citación dirigida a Tapia ni a Toviggino, sino que fue emitido por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida contra un tercero.

Según detalló la AFA, a esa persona se le solicitó comparecer ante un Gran Jurado y eventualmente presentar documentación y comunicaciones relacionadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la entidad rectora del fútbol argentino.

"En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico", señaló la institución.

La AFA agregó que el documento no dispone medidas personales contra su presidente ni contra su tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligaciones procesales y tampoco registra diligencias de secuestro o incautación de bienes de su propiedad.

Además, la entidad sostuvo que la difusión de información "inexacta o deliberadamente tergiversada" provoca una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de las personas e instituciones involucradas.

Finalmente, la AFA exhortó a los medios de comunicación a verificar el contenido de los documentos antes de publicar información y anunció que se reserva el ejercicio de acciones legales frente a la difusión de antecedentes falsos o engañosos que lesionen los derechos de la institución o de sus autoridades.