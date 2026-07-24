¿Señal sobre Scaloni?: Argentina publicó video homenajeando su proceso como DT de la selección

Este viernes, la selección argentina publicó en sus redes sociales un video enfocado en el proceso de Lionel Scaloni como entrenador del combinado, quien dejó dudas sobre su continuidad al mando tras la finalización de su contrato en diciembre de 2026.

En el registro, que fue elaborado posterior a la derrota ante España en la final del Mundial de Norteamérica, se homenajea el ciclo del estratego, resaltando los logros que ha tenido el elenco trasandino con Scaloni al mando, como las dos Copa América y el título planetario en Catar 2022.

"Si alguien te hubiera dicho en 2018 que un tal Scaloni nos iba a dar la mejor selección argentina de la historia, ¿Le hubieras creído?", señala el cortometraje.

El video finaliza con la pregunta, aparentemente dirigida hacia el DT, "¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir? Porque la historia siempre la escribe Argentina. Esta camiseta cuenta con vos".