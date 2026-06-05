Ancelotti avisó que Brasil no tendrá una formación titular fija en el Mundial

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó que seguirá probando variantes antes del Mundial 2026 y anticipó que no trabajará con una formación titular ideal, ya que pretende aprovechar todos los recursos disponibles en la Canarinha: "No quiero limitarme a pensar en un equipo titular. El equipo titular en el primer partido puede cambiar para el segundo".

El técnico italiano evitó confirmar la oncena que utilizará este sábado ante Egipto, en el último amistoso previo al debut mundialista, aunque adelantó cambios respecto al equipo que goleó 6-2 a Panamá. Entre las novedades aparecen Marquinhos, Douglas Santos, Lucas Paquetá e Igor Thiago: "El último partido amistoso es para hacer pruebas, ya que después no podremos hacerlas".

Ancelotti explicó que elegirá sus alineaciones según las características de cada rival y que usará las cinco modificaciones disponibles durante el torneo. "Tenemos un buen equipo con muchos recursos de reposición", dijo el entrenador de Brasil, que debutará el 13 de junio ante Marruecos y luego enfrentará a Haití y Escocia por el Grupo C.