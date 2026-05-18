Ancelotti sobre Neymar: Jugará si lo merece

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, defendió este lunes la convocatoria de Neymar para el Mundial 2026, al considerar que el delantero mejoró físicamente, sumó continuidad en Santos y cuenta con experiencia para afrontar una cita de esta magnitud.

"Es un jugador importante y será un jugador importante en esta Copa del Mundo. Tendrá la misma obligación que los otros 25, puede que juegue o no, puede que esté en el banco y entre...", señaló el técnico italiano en rueda de prensa en Río de Janeiro, tras anunciar la lista de 26 futbolistas para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ancelotti explicó que ve al 10 brasileño como un "atacante más centrado" y destacó "el cariño que el grupo tiene por él". Además, sostuvo que Neymar "puede ayudar a crear un buen ambiente dentro del grupo y sacar lo mejor de cada uno", aunque aclaró que su presencia no significa una titularidad asegurada.

"Quiero ser claro, limpio y honesto: Jugará si merece jugar", afirmó el entrenador, quien agregó: "Neymar tiene el mismo papel que los otros jugadores: Aportar. Es importante no centrar toda la expectativa en un jugador. Toda la calidad tiene que dirigirse a ayudar a la selección a ganar la Copa del Mundo".

"No quiero estrellas, quiero jugadores que estén dispuestos a ayudar al equipo a ganar los partidos", completó Ancelotti, que también citó en ataque a Vinicius Jr., Raphinha, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick, Matheus Cunha y Rayan.

Brasil debutará en el Grupo C el 13 de junio ante Marruecos, luego enfrentará a Haití el 19 y cerrará la primera fase contra Escocia cinco días después.