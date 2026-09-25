Brasil hizo otro deslucido encuentro y terminó rescatando un empate ante Australia

La selección de Brasil rescató este jueves un agónico empate 1-1 frente a su similar de Australia en el Estadio de Townsville en un duelo donde el combinado dirigido por Carlo Ancelotti logró evitar la derrota en los descuentos, aunque dejó una imagen distante de su jerarquía histórica y sumó nuevas dudas sobre su funcionamiento colectivo.

Pese a presentarse con un temible frente de ataque compuesto por Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick, el elenco sudamericano sufrió para acomodarse a un maltrecho terreno de juego. De hecho, los locales comenzaron con mayor intensidad y exigieron tempranamente al arquero Hugo Souza, quien debió intervenir con solvencia para evitar la apertura de la cuenta.

El desequilibrio llegó en el segundo tiempo a favor de los oceánicos. En el minuto 68, el atacante Nestory Irankunda ejecutó de manera impecable un tiro libre directo que superó la barrera y se clavó en un ángulo, desatando la sorpresa ante un conjunto brasileño que ya había realizado variantes y carecía de claridad ofensiva.

Cuando la caída parecía consumada, la "Canarinha" encontró oxígeno en la última jugada. En el minuto 95, un tiro de esquina servido por Raphinha fue conectado con un certero cabezazo por el ingresado delantero Rayan, sellando el definitivo 1-1 que sirvió como un mal menor.

Con este resultado, Brasil cerró una presentación que mantiene alarmas encendidas por su falta de contundencia y pegada ante un rival sobre el papel inferior, dejando a Ancelotti con la urgente tarea de rearmar una propuesta que recupere la memoria futbolística del pentacampeón del mundo.