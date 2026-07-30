Brasil jugará en India un amistoso histórico

La selección brasileña confirmó que enfrentará a India el próximo 3 de octubre en Calcuta, en un amistoso que marcará la primera presentación del combinado adulto en territorio indio.

El encuentro será parte de la primera gira de Brasil después de su eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 y abrirá una nueva etapa para el equipo que dirige Carlo Ancelotti.

¿Cuándo y dónde jugarán Brasil e India?

Brasil e India se enfrentarán el sábado 3 de octubre en el Estadio Salt Lake de Calcuta, recinto también conocido como Vivekananda Yuba Bharati Krirangan.

El compromiso también representará el primer enfrentamiento entre las selecciones adultas de ambos países. Brasil ya disputó partidos en territorio indio con categorías juveniles, como ocurrió durante el Mundial sub 17 de India 2017.

¿Qué partidos jugará Brasil antes de viajar a India?

Antes de trasladarse a Calcuta, la selección brasileña disputará dos amistosos ante Australia: El 25 de septiembre en Townsville y el 29 del mismo mes en Brisbane.

La Confederación Brasileña de Fútbol señaló que el partido ante India escribirá un capítulo inédito en la historia de la selección, que posee una importante cantidad de seguidores en ese país.

¿Qué etapa comenzará Brasil después del Mundial?

La gira será el primer paso del proceso de renovación anunciado por Ancelotti, quien reconoció los errores cometidos en el Mundial y adelantó que construirá un nuevo grupo con jugadores jóvenes.

El entrenador italiano inició esta transición después del cierre de una generación que tuvo como referentes a Neymar, Casemiro y Danilo. El delantero de Santos apuntó al término de su ciclo en la selección tras la derrota ante Noruega.

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