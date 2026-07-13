Kléberson, campeón del mundo con Brasil, sufrió un problema cardíaco

El exfutbolista brasileño José Kléberson, campeón del mundo con Brasil en 2002, se someterá a nuevos exámenes médicos después de que le detectaran una obstrucción del 50 por ciento en tres arterias.

El exmediocampista de 47 años relató que el domingo sintió fuertes dolores en el pecho y decidió acudir a un centro asistencial por temor a estar sufriendo un infarto. En el hospital pasó por una serie de pruebas que revelaron el problema cardíaco.

"Lamentablemente, apareció una alteración y voy a necesitar realizar una nueva batería de estos exámenes, pero gracias a Dios no es nada grave y estoy seguro de que no será nada grave. Dentro de poco estaremos listos para vivir la vida normal, con mucha salud y paz", señaló Kléberson en sus redes sociales.

Su esposa, Dayane Willians, confirmó que el exjugador se encuentra en buenas condiciones, aunque deberá extremar sus cuidados y modificar algunos hábitos.

"Él está bien. Ahora hay que redoblar los cuidados y cambiar el estilo de vida. Prometo cuidar bien del corazón de nuestro campeón", escribió junto a fotografías de Kléberson mientras se sometía a los exámenes.

Kléberson fue una de las piezas importantes de la selección brasileña que conquistó el Mundial de Corea y Japón 2002. Durante su carrera defendió a Athletico Paranaense, Manchester United, Besiktas y Flamengo, además de jugar sus últimas temporadas en Estados Unidos antes de retirarse en 2017.