Lula afirmó que se sentará junto a Trump si Brasil llega a la final del Mundial

El político brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, afirmó que se sentará junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si su selección llega a la final del próximo Mundial de Fútbol, cuya definición se disputará en territorio estadounidense.

"Quiero decirte, y a Portugal, que se preparen. Si hay una final de la Copa del Mundo entre Brasil y Portugal, yo y Montenegro estaremos en Estados Unidos al lado de Trump viendo la final", señaló durante una conferencia en Lisboa, junto al primer ministro portugués Luís Montenegro.

En tono distendido, Luiz Inácio Lula da Silva también recordó el triunfo de Portugal sobre Brasil en el Mundial de 1966 y bromeó con un eventual nuevo cruce.

"Espero que en 2026 Portugal tenga en cuenta su discurso de armonía y que Cristiano Ronaldo y su equipo no intenten derrotar a Vinicius Júnior, porque eso podrá crear un conflicto irreversible", comentó.