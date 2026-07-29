Neymar despejó los rumores y confirmó su retiro de la selección brasileña

El delantero Neymar confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la selección brasileña, poniendo fin definitivo a su trayectoria internacional con la pentacampeona tras la eliminación de la Copa del Mundo 2026, a pesar de los rumores que corrieron en redes sociales en el último mes.

"Mi momento en la selección brasileña... yo creo que ya pasó. Hice historia ahí, soy muy feliz. Viví muchas cosas ahí. Di mi sangre, mi vida. Siempre peleé y luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más", expresó el delantero de Santos en la zona mixta tras el triunfo y consecuente clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Neymar anunció su retiro de la Canarinha tras el duro golpe que supuso la eliminación de Brasil a manos de Noruega en los octavos de final del Mundial en Norteamérica, pero luego algunas publicaciones en redes sociales levantaron la sospecha sobre la posible presencia del crack en 2030.

"Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí (en el Metlife Stadium de Nueva Jersey) y termino aquí. Ahora se acabó", dijo el atacante de 34 años en aquella oportunidad.

Sin embargo, su padre publicó una carta abierta en la que le pedía que continúe vistiendo la camiseta verdeamarela, y en las últimas semanas se viralizó un vídeo de un aficionado hecho con inteligencia artificial en el que se veía a Neymar en 2030 sosteniendo la Copa del Mundo.

A este último vídeo, Neymar respondió con emojis de emoción, lo que despertó el debate sobre si su retiro se mantenía efectivo.