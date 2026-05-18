¡Va al Mundial! Ancelotti incluyó a Neymar en la nómina de Brasil

El técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, incluyó al futbolista de Santos Neymar en su nómina oficial para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Los porteros citados son Alisson, Ederson y Weverton. Los defensores: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibáñez, Leo Pereira, Marquinhos y Wesley.

Los mediocampistas convocados son Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá, en tanto que los delanteros son Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan y Vinicius Jr.

La lista de 26 convocados para el Mundial, que se disputará a partir del próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, fue anunciada por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, en una concurrida y vistosa ceremonia en el futurista Museo do Amanha, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.

La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa debido a que el atacante de Santos nunca fue convocado para la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la "Canarinha", hace exactamente un año.

El entrenador italiano siempre aclaró que solo convocaría a futbolistas al cien por ciento de sus condiciones físicas, algo que Neymar no había conseguido desde su llegada a Santos el año pasado y tras superar una serie de graves lesiones en la rodilla.

Los grandes ausentes en la lista y que se perderán el Mundial por graves lesiones tras haberse ganado la confianza de Ancelotti son los atacantes Estêvão (Chelsea) y Rodrygo (Real Madrid), y el defensor Éder Militão (Real Madrid).

Amistosos y los partido de Brasil en el Mundial 2026

La "Canarinha" disputará un amistoso con Panamá el 31 de mayo en el Estadio Maracaná para despedirse de sus aficionados y al día siguiente pondrá rumbo a Estados Unidos.

Durante su preparación en ese país, Brasil se medirá con Egipto el 6 de junio en Cleveland, en el último test antes de su debut en el Mundial. El "Scratch" disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del certamen.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y jugará ante Escocia, cinco días después, en Miami.

La nómina de Brasil para la Copa del Mundo 2026

Porteros

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Weverton (Gremio-BRA)

Defensas

Danilo (Flamengo-BRA)

Wesley (Roma-ITA)

Alex Sandro (Flamengo-BRA)

Douglas Santos (Zenit-RUS)

Marquinhos (PSG-FRA)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Bremer (Juventus-ITA)

Leo Pereira (Flamengo-BRA)

Ibáñez (Al-Ahli-SAU)

Mediocampistas

Casemiro (Manchester United-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Fabinho (Al-Ittihad-SAU)

Lucas Paquetá (Flamengo-BRA)

Danilo Santos (Botafogo-BRA)

Delanteros