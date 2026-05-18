Papá de la niña que cayó desde un piso 11 estaba trasnochado y alcoholizado

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago desestimó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía para el padre de la menor de dos años que falleció tras caer desde un piso 11 en Las Condes.

Tras la audiencia, el fiscal de flagrancia Oriente Jorge Reyes detalló que al momento de los hechos "el imputado se fue a dormir, según los testigos estaba en estado de ebriedad, no se percató cuando la menor se cayó del piso 11 y falleció. Pasaron 40 minutos desde que la menor había fallecido en los estacionamientos de este edificio cuando finalmente fue despertado por personal policial, quien hizo un rastreo por todo el edificio".

La Fiscalía planteó una imputación de homicidio por omisión con dolo eventual, pero "el tribunal no estuvo de acuerdo (con la calificación); consideró que era (más bien el hecho) una figura de negligencia, que era un cuasidelito, lo que tiene asociado una pena mucho menor y, por lo tanto, la prisión preventiva fue rechazada por ese antecedente", explicó el persecutor.

Reyes añadió que "esta persona ocupó el quincho del edificio hasta alrededor de las 01:00 horas y luego, sin su pareja, se fue a una discoteque cercana, volviendo cerca de las 05:00 (de la madrugada), lo que hizo que no cumpliera el horario de retiro de la menor con su madre".

"Además bebió alcohol a la hora de almuerzo, lo que hizo que durmiera una siesta extensa, perdiendo el cuidado y protección de la menor, lo que originó directamente el fallecimiento de la misma", argumentó.

Compromiso incumplido

En opinión del Ministerio Público, al sujeto "se le presentó la posibilidad de que ocurriera este hecho y no le importó. Este imputado llevó a su hija menor de edad a este departamento habiendo asumido el compromiso expreso ante el Tribunal de Familia de poner mallas de seguridad en todo el departamento, las que solo puso en el living y comedor, quedando la pieza de la menor sin malla de seguridad, lo que fue una consecuencia directa del fallecimiento", dijo.

Reyes insistió en que a la niña "la deja en una pieza sola por más de una hora y media, con una ventana de fácil apertura, y con la cama que está pegada en la ventana".

Ante la decisión del tribunal de rechazar la prisión preventiva, la Fiscalía apeló de manera inmediata, por lo que el sujeto seguirá detenido "en tránsito" en Santiago 1, a la espera de que la Corte de Santiago resuelva.