A puertas cerradas: Marbella asoma como sede para el amistoso entre Chile y RD Congo

La ciudad española de Marbella aparece como posible escenario para el amistoso entre la selección chilena y RD Congo, programado para el martes 9 de junio, en un duelo que contempla disputarse a puertas cerradas y que todavía espera confirmación oficial.

Según informó la Agencia EFE, la alternativa surgió después de que La Línea de la Concepción, en Cádiz, no autorizó el encuentro por razones de "prudencia sanitaria" vinculadas al brote de ébola declarado en el país africano.

Como antecedente del caso, el plantel de RD Congo llegó este viernes a Málaga procedente de Bélgica para continuar su preparación, mientras Chile permanece concentrado en Portugal, donde este sábado enfrentará al combinado local en el Estadio do Jamor, en Oeiras.

En la ANFP contaron que se han manejado distintas alternativas para el desafío.

Según comunicó este viernes El Mercurio, hay trascendidos que apuntan a Madrid como otra de las opciones para el compromiso.