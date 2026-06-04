Arquero de Portugal elogió a la Roja: "Es un equipo fuerte que trabaja duro"

José Sá, arquero de la selección de Portugal, compareció este jueves en conferencia de prensa y analizó el presente de la selección chilena, rival al que enfrentarán este sábado a las 13:45 horas (16:45 GMT) en el Estadio Nacional de Oeiras.

El portero de Wolverhampton destacó la relevancia de medirse ante la escuadra dirigida por Nicolás Córdova, apuntando que tanto este cruce como el que tendrán ante Nigeria "serán muy importantes para prepararnos para el Mundial. Servirán como buena preparación y en eso nos estamos concentrando. Intentaremos dar lo mejor de nosotros, ganar y prepararnos bien".

Al ser consultado por los recuerdos de los enfrentamientos previos ante el combinado criollo, particularmente por la caída en penales en las semifinales de la Copa Confederaciones de 2017, el meta luso comentó de manera escueta: "Nos dio mucha pena haber perdido. ¿Y Claudio Bravo? Solo recuerdo un poco".

Pese al paso de los años y el proceso de recambio que vive el conjunto nacional, el portero luso no escatimó en elogios para las virtudes colectivas del cuadro chileno.

"Vemos a Chile como un equipo fuerte y estamos preparados para jugar. Sabemos que es un equipo que corre mucho, trabaja duro y reacciona bien cuando pierde la posesión. Estamos enfocados en eso. Tenemos que trabajar duro y, por supuesto, queremos ganar", cerró.