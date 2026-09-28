Arturo Vidal criticó a Córdova: A Marcelino yo lo pongo de 6

El mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal fue crítico del planteamiento del técnico de la selección chilena Nicolás Córdova en el duelo amistoso del pasado sábado ante Canadá (0-1), y aseguró que uno de los errores más notorios es usar a Marcelino Núñez fuera de posición.

"Lo que aquí yo no entiendo es por qué (Marcelino) Núñez está por delante de (Gonzal) Tapia. Ese es un problema ya que está mal hecho. Está mal hecho, ¿por qué? Porque Tapia es el nueve, él tiene que presionar", dijo de entrada Vidal en un reel subido a su cuenta en Instagram.

"Ya si se la toca al otro central y el otro central avanza, ahí es donde tiene que salir Marcelino si está en esta posición de 10", añadió.

Y ahí fue donde criticó el posicionamiento de Córdoba para el jugador de Ipswich Town: "Si hubiese sido entrenador, yo lo hubiese puesto de seis, porque él lo que hace en su equipo, en la Premier, es jugar de seis, no jugar de 10, pero bueno, lo puso en esa posición y ahí ya se equivocaron", expresó.