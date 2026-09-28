"Escudo de las Américas": ¿Tiene implicancias en la soberanía nacional?

La incorporación de Chile a la iniciativa regional de seguridad conocida como "Escudo de las Américas" ha desatado una serie de discusiones acerca de la política exterior de nuestro país, especialmente en lo que respecta a la soberanía nacional frente a Estados Unidos, gestor de este grupo con gobiernos afines a su presidente, Donald Trump.

La adhesión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast a la declaración, durante los días en que participó en la Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada, generó incluso un rechazo público de los exmandatarios Michelle Bachelet y Gabriel Boric, quienes firmaron una carta en la que llamaron a reconsiderar esta decisión. Y a ello se suma la interpelación este mismo lunes al canciller Francisco Pérez Mackenna por parte del Congreso Nacional con el objetivo de que explique este tema, entre otros.

En El Primer Café de Cooperativa, Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del Interior de Sebastián Piñera y director del área política de Libertad y Desarrollo, argumentó que no hay ningún peligro para la soberanía nacional: "Aquí las cosas son lo que son: no es un tratado, por lo cual no hay pérdida de soberanía. Cuando hay pérdida de soberanía es porque o se pierde soberanía por la fuerza o se cede soberanía sobre la base de un tratado, y ese tratado tiene que pasar necesariamente por el Congreso."

Por ello cuestionó a Bachelet y Boric por su declaración: "Los expresidentes tienen teléfono directo con el Presidente de la República en todos los 35 ó 40 años que llevamos de vuelta a la democracia. Entonces, los expresidentes no comunican, no intentan hablar con el Presidente de la República para expresarle sus diferencias, y más aún, toman la decisión de escribir una carta que puede ser respetuosa, pero también insinúan lo mismo que estamos conversando y solicitan que rectifique, que retroceda en su decisión. Me parece que eso pasa una línea roja".

Arqueros: Izquierda sin discurso

En la misma línea, el director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, sostuvo que los cuestionamientos responden a una instrumentalización política por parte de la oposición: "Lo importante de esto es si esta cuestión tiene finalmente una implicancia jurídica para nosotros. Y la verdad es que no: esto no es un tratado y, por tanto, no obliga. Los tratados requieren pasar por el Congreso".

"La misma declaración del Escudo de las Américas señala que cada país finalmente va a actuar de acuerdo a sus propios marcos jurídicos", añadió.

Y acusó que "la política internacional en nuestro país ya se convirtió, en forma tácita, en un nudo político para la izquierda. Convertir el Escudo de las Américas, en este caso, como la excusa de dispositivo político para efecto de generar la crítica al Gobierno de Chile. Yo lo que creo es que aquí hay un tema más de fondo: la izquierda se quedó sin un discurso después de su derrota política".

Ruz: No solo crimen organizado

Luis Ruz, presidente del directorio del centro de pensamiento Democracia y Comunidad, advirtió que la iniciativa impulsada por Washington excede con creces la cooperación policial y amenaza la inserción internacional de Chile, particularmente los lazos comerciales con socios como China.

"No fue la oposición, sino que fue el mismo gobierno en Washington, el gobierno del presidente Trump, que además en el texto y en las presentaciones formales y oficiales por las autoridades de Estados Unidos, dieron cuenta de que el alcance no era solamente el tema del crimen organizado, sino que también suponían cuestiones de otra naturaleza, como inversiones, cuestiones que tienen que ver con minerales críticos y también volver a la figura y a la consulta del TIAR", expuso.

Ruz remarcó el peligro de ceder autonomía estratégica: "¿Es razonable, a propósito de este acuerdo que no es solamente sobre crimen organizado, sino que también en otros temas estratégicos, poner nuestras definiciones en manos ajenas? Por ejemplo, qué inversiones es aceptable, quién decide qué proveedor es confiable. ¿Qué sentido tiene que Chile se alinee con Washington sabiendo que, por ejemplo, se puede impactar en nuestras relaciones con otra potencia importante como es China u otras?".

Solari: Alineamiento ideológico

Ricardo Solari, presidente del Instituto Igualdad, alertó sobre las consecuencias de un alineamiento ideológico con la administración de Donald Trump: "Lo que está aquí en tela de juicio es la acción de un gobierno que por afinidad ideológica está caminando demasiado rápido a un punto que es extremadamente peligroso".

Y apuntó contra el gobierno estadounidense: "Esta gente, los que han guiado toda esta política, tiene una gran voluntad de materializar su doctrina, que dice que América Latina es el patio trasero de su país, dicho textualmente, escrito por ellos".

"La verdad es que no necesitamos los temas internacionales como factor de nuestra identidad y nuestra unidad. Lo que pasa es que esto sí que nos preocupa en serio. Y esa preocupación en serio sobre la soberanía no debería ser mirada en menos, porque además la cantidad de voces que van mucho más allá de nuestro campo, que tienen juicios muy críticos sobre la situación de la política exterior, genera un movimiento en Chile que va mucho más allá de la sola izquierda", sentenció el exministro del Trabajo de Ricardo Lagos.