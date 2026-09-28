Las claves de la interpelación al canciller Pérez Mackenna

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó a principios de septiembre interpelar al canciller, Francisco Pérez Mackenna, quien deberá responder este lunes ante los parlamentarios por los primeros seis meses de conducción de la política exterior del país bajo el Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Aprobada por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención en el Congreso, la interpelación quedará en manos del diputado del Partido Socialista Nelson Venegas, parlamentario que ha descrito la gestión del canciller como "pusilánime y ambigua" y ha acusado una "falta de defensa de los intereses de Chile".

El reciente ingreso del país al Escudo de las Américas se presenta como uno de los principales focos de la cita de Pérez Mackenna con el Congreso, no obstante su gestión ha estado marcada por numerosas controversias, resumidas en un listado de 13 materias que serán incluidas en la instancia.

A continuación, las claves de la que será la primera interpelación parlamentaria a un ministro del actual Gobierno:

1.- Hito histórico

La de esta tarde será la primera interpelación parlamentaria que enfrenta un ministro de Relaciones Exteriores en la historia de Chile, además del primer secretario de Estado de la Administración Kast que estará supeditado a esta prueba.

Desde su instauración formal en la Constitución a partir de 2005, el mecanismo ha sido utilizado en 33 ocasiones, siendo las carteras de Salud e Interior las que concentran 16 de ellas.

Esta forma de control fiscal cita a un ministro de Estado para que responda preguntas sobre temas bajo su alero, instancia que le es obligatoria y que no es vinculante ni genera la destitución inmediata o censura del cargo.

2.- Estrecho de Magallanes

La ofensiva de la oposición tomó fuerza a partir del manejo diplomático de las declaraciones de autoridades militares argentinas sobre el Estrecho de Magallanes a fines de agosto pasado, donde se señaló al canciller por una "conducción débil" y de "pasividad" frente a posiciones que atentaban contra la soberanía chilena.

El principal foco de tensión bilateral surgió luego de que un alto mando de la Fuerza Aérea de Argentina afirmara que tanto el Estrecho como el Paso Drake forman parte de la "soberanía" de su país.

La polémica se acentuó por la vigencia del decreto argentino 457, dictado en 2021, que establece fortalecer la explotación y control conjunto del Estrecho y del Paso Drake.

El mandatario argentino, Javier Milei, prometió corregir la disposición, pero aún no se concreta.

3.- Escudo de las Américas

Durante la 81° Asamblea General de Naciones Unidas, Kast confirmó el pasado martes en Nueva York el ingreso de Chile al llamado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Donald Trump para combatir el crimen organizado transnacional.

"Pueden estar muy tranquilos, aquí hay total soberanía de Chile", afirmó el canciller ante los múltiples cuestionamientos que generó la decisión.

Sin embargo, el Gobierno omitió que el acuerdo incluye elementos vinculados a la economía, las cadenas de suministro de minerales críticos e infraestructura digital de los 15 países miembros, según el documento difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Algunos parlamentarios de oposición, tras conocerse el detalle del acuerdo, han hablado de "sumisión" ante la Casa Blanca.

4.- Países no alineados

Otro de los cuestionamientos será la salida de Chile del Movimiento de Países no Alineados (Mnoal)en agosto de 2026, terminando 55 años de participación continua desde su ingreso en 1971.

La Cancillería chilena argumentó que el Mnoal se había "creado en otro contexto global y no responde a los nuevos desafíos y a la nueva realidad actual".

Según expertos, el retiro rompió con la larga tradición de establecer relaciones con la mayor cantidad de países posibles y el rol chileno en la defensa de la soberanía de las naciones del sur global.

5.- Otros flancos

Además, el canciller deberá pronunciarse con respecto a 13 temas que han abierto flancos para la Cancillería, entre los que se encuentran la imposición por parte de Estados Unidos de un 12,5 % en aranceles a las exportaciones chilenas y las múltiples intervenciones del embajador del país norteamericano en Chile con respecto a la política interna.

A estos puntos se suman el retiro del apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para presidir Naciones Unidas y los dichos del embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, sobre la Comunidad Palestina residente en el país.