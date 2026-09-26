Arturo Vidal: Me tiene muy triste ver así a la selección, solo empeora

El futbolista de Colo Colo y exseleccionado chileno Arturo Vidal lamentó el rendimiento de La Roja tras la derrota 1-0 ante Canadá, en el primer amistoso de su gira por Norteamérica.

Durante sus comentarios en "React" de Mega, criticó que el equipo dirigido por Nicolás Córdova siga sin mostrar una forma clara de jugar.

"De verdad que me tiene muy triste ver a la selección así en estos momentos. Ojalá que el próximo partido la selección mejore un poco más, pero ya van muchos partidos y la selección solo... empeora", dijo Vidal después del encuentro. A su juicio, Chile tiene buenos futbolistas, pero carece de recursos para atacar "ni por fuera ni por al medio".

Vidal reconoció la entrega de los jugadores que resistieron con nueve hombres tras las rojas a Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, aunque sostuvo que esa reacción no resuelve el problema de fondo. "La selección quiere un sistema de juego, una forma de atacar, una forma de defender, una forma de que la gente se empiece a entusiasmar con esto", afirmó.

También cuestionó las decisiones de Córdova: Planteó que, tras perder el primer tiempo y sufrir una expulsión, el entrenador debió probar otro esquema. "Si metes nueve que defiendan u ocho que defiendan y un delantero, no muestas nada, solo que te defiendes bien, pero se esperaba mucho más", sostuvo.

Durante la transmisión del partido, antes de estas declaraciones posteriores, Vidal había apuntado a la falta de liderazgo en La Roja. "No veo un líder en esta selección", señaló. Al referirse al capitán Gabriel Suazo, dijo que ha madurado como futbolista, pero expresó dudas sobre si está preparado para encabezar este proceso.

El exseleccionado destacó el desempeño de Lawrence Vigouroux, de quien dijo que "se ha ganado el derecho a ser el titular de la selección". Para el próximo partido, ante Estados Unidos, propuso utilizar como base a los cinco convocados de Colo Colo, porque entrenan juntos y conocen el juego de sus compañeros.