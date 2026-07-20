Kast: "Concentrémonos en la catástrofe; ya habrá oportunidad para las críticas y autocríticas"

En medio de la creciente tensión política por la gestión del tren de sistemas frontales que está golpeando a la zona centro norte del país, el Presidente José Antonio Kast hizo este lunes un llamado a postergar los balances y priorizar la asistencia a los afectados.

En conversación con la emisora Mi Radio de La Serena, el Mandatario remarcó que el Ejecutivo se encuentra operando a máxima capacidad y pidió enfocar las energías en la contingencia.

"Estamos todos desplegados en terreno. Las señales que se han dado desde el Gobierno a nivel nacional han sido todas de extrema emergencia. Lo que pediría es que ahora nos concentremos todos en la catástrofe. Ya habrá oportunidad para hacer las críticas, autocríticas. Los puentes aéreos están funcionando, el hospital de emergencia llegó y se está instalando. De verdad, yo creo que todos han estado al máximo", enfatizó Kast en la capital de la Región de Coquimbo.

Reclamos alcaldicios y controversia por viaje del ministro de Defensa

El llamado presidencial se da en un escenario de fuertes recriminaciones por parte de alcaldes de la zona.

En Cooperativa, el jefe comunal coquimbano, Alí Manouchehri, tildó de "una vergüenza" la respuesta del Regimiento Coquimbo al desplegar conscriptos sin la preparación adecuada para rescates en zonas de torrentes.

En tanto, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, advirtió sobre la presunta desaparición de al menos siete personas, cifra que fue descartada desde La Moneda. Hacia el cierre de la jornada, el balance oficial de Senapred duplicó la cantidad de muertos (de cinco a 10) y cifró en otras cuatro las "presuntas desgracias".

A los cuestionamientos locales se sumó una dura controversia en torno al ministro de Defensa, Fernando Barros, criticado por encontrarse en Hawái participando de ejercicios militares durante el desarrollo de la crisis.

Frente a los reproches, el secretario de Estado descartó irregularidades y apuntó al nerviosismo de las autoridades locales: "Aquí no hay nada que explicar ni nada que defenderse. Estábamos en materias propias de la cartera; no andábamos ni en el Mundial ni de vacaciones. Se entiende que haya parlamentarios y autoridades locales que están muy nerviosas, muy angustiadas, y anuncian desapariciones de personas y cosas que en realidad no han ocurrido".

Respuestas cruzadas entre el Congreso y La Moneda

Las palabras del titular de Defensa generaron inmediata reacción en el Congreso. El senador Iván Flores (DC) fustigó su ausencia asegurando que "las explicaciones agravan la falta" y que "las jefaturas tienen que estar en los momentos críticos".

En respuesta a la seguidilla de cuestionamientos, el biministro Claudio Alvarado (Interior-Segegob) salió en defensa de la gestión gubernamental, instando a las autoridades locales y parlamentarios a aportar soluciones en terreno en lugar de realizar publicaciones en redes sociales "solamente para llamar la atención".