Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.8°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

"Cambiaron la historia": La Copa América recordó el bicampeonato de La Roja

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El torneo le dedicó un mensaje a la selección chilena.

 Copa América
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Copa América, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, llamó la atención con un sorpresivo homenaje a La Roja por su bicampeonato en 2015 y 2016.

"Una generación, dos títulos que cambiaron la historia", fue el breve pero certero mensaje de la Conmebol en las publicaciones a nombre del torneo continental.

El post fue graficado con ambos trofeos al centro de una cancha, dentro de una ronda de jugadores con Mauricio Isla, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Gary Medel, Gonzalo Jara y Arturo Vidal en primer plano.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada