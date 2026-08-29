"Cambiaron la historia": La Copa América recordó el bicampeonato de La Roja

La Copa América, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, llamó la atención con un sorpresivo homenaje a La Roja por su bicampeonato en 2015 y 2016.

"Una generación, dos títulos que cambiaron la historia", fue el breve pero certero mensaje de la Conmebol en las publicaciones a nombre del torneo continental.

El post fue graficado con ambos trofeos al centro de una cancha, dentro de una ronda de jugadores con Mauricio Isla, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Gary Medel, Gonzalo Jara y Arturo Vidal en primer plano.