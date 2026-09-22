Chile vs. Canadá: Los datos del primer amistoso de la Roja en su gira por Norteamérica

La selección chilena sigue con sus trabajos de la mano del técnico Nicolás Córdva y ya trabaja en su primer examen de la gira por Norteamérica, a escenificarse este sábado 26 de septiembre en Toronto, ciudad donde se verá las caras ante Canadá.

El duelo se disputará desde las 20:00 horas y tú lo podrás seguir en todas las plataformas de Cooperativa Deportes además de verlo a través de Mega, señal que nuevamente adquirió los derechos de la Roja.

Este será el quinto partido entre ambos elencos: El primero se remonta a 1988 cuando el cuadro norteamericano se impuso por 1-0 en Toronto.

En 1995 llegaría la revancha de la Roja, que ganó por 1-2 en Edmonton con anotaciones de Esteban Valencia y Marcelo Salas.

Ese mismo año se jugó el único partido registrado en suelo nacional. En Concepción el entonces elenco dirigido por Javier Azkargorta ganó 2-0 con goles de Sebastián Rozental y de nuevo del "Matador".

El último partido entre ambos elencos, el único por los puntos que han jugado, fue en la Copa América 2024 donde el cuadro de Ricardo Gareca igualó sin goles en un partido marcado por la tempranera expulsión de Gabriel Suazo (26') y donde Chile necesitaba ganar para avanzar de ronda, por lo que quedó eliminado de la competencia.

De aquel equipo, aparecieron en la Roja de Nicolás Córdova el mencionado Suazo, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Brayan Cortés, Ben Brereton, César Pérez y Benjamín Kuscevic.

Tras este partido ante el elenco de Los Canucks, la Roja se enfrentará a Estados Unidos, el 29 de septiembre, y México, el 6 de octubre.

Revisa acá las nóminas de ambos equipos