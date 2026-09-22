Tras polémica por Magallanes: FACh muestra su capacidad la zona austral

Las declaraciones argentinas que pusieron en duda la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes han motivado diversas reacciones, y también acciones, como la presencia del vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, en la conmemoración de los 183 años de la toma de posesión sobre la zona.

Pero el Estado de Chile sumó también presencia armada, al menos en términos de ejercicios, porque tras la Parada Militar la Fuerza Aérea de Chile (FACh) desplegó en el sur austral parte de su más selecto material de guerra.

Así, hasta la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, llegaron cazas de combate F-16 Block 50, los más modernos de la flota nacional y que están destinados al Grupo de Aviación N° 3, en Iquique; y con la misión es "desarrollar actividades contempladas en el programa anual de instrucción de las tripulaciones aéreas".

"Los cazas realizaron un vuelo directo desde Santiago, apoyados por un KC-135 del Grupo de Aviación N° 10 mediante Reabastecimiento en Vuelo (REA), para posteriormente sobrevolar sectores del Estrecho de Magallanes, Punta Arenas y Porvenir", detalló la FACh.

En el sur "desarrollarán misiones junto a los F-5 Tigre III del Grupo de Aviación N° 12, entrenando en las particulares condiciones geográficas y meteorológicas del extremo austral y fortaleciendo la preparación e interoperabilidad de sus tripulaciones", además de -por ejemplo- marcar soberanía sobrevolando Campos de Hielo.