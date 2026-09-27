Chile vs. Estados Unidos: Los datos del segundo amistoso de La Roja en Norteamérica

La selección chilena continúa con su gira por Norteamérica y prepara su segundo examen a disputarse este martes 29 de septiembre en St. Louis, Misuri, donde se verá las caras ante Estados Unidos.

El duelo se disputará a las 21:00 horas (00:00 GMT) y lo podrás seguir en todas las plataformas de Cooperativa Deportes, además de verlo a través de la televización de Mega y la señal en streaming de Mega Go.

El historial entre ambas selecciones tiene como uno de los hitos más recordados su choque en el Mundial de Brasil 1950, donde La Roja tumbó por 5-2 al conjunto estadounidense en Recife, gracias a las anotaciones de Jorge Robledo, Fernando Riera, Andrés Prieto y un doblete de Atilio Cremaschi.

En el registro de amistosos más recientes, ambos elencos empataron 1-1 en Carson en 2011, mientras que en 2015 el combinado chileno se impuso por 3-2 en Rancagua con una gran actuación de Mark González.

El último antecedente entre chilenos y las Barras y Estrellas data del 26 de marzo de 2019 en Houston, donde igualaron 1-1. En aquella jornada, Christian Pulisic abrió la cuenta tempranamente y Oscar Opazo decretó la paridad definitiva para el entonces equipo dirigido por Reinaldo Rueda.

Para este compromiso, el elenco de Nicolás Córdova buscará recuperarse del amargo partido de Toronto, donde cayó 1-0 ante Canadá, compromiso en el que resultaron expulsados Lucas Cepeda y Gabriel Suazo. Al frente estará el equipo adiestrado por Mauricio Pochettino, quien viene de golear por 4-1 a Perú y de ser anfitrión del último Mundial.

Tras este desafío ante los locales en el Energizer Park, La Roja viajará a California para cerrar su periplo norteamericano enfrentando a México el próximo martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Revisa acá las nóminas de ambos combinados: