Claudio Bravo fue homenajeado por su trayectoria antes del partido de La Roja y Portugal

Claudio Bravo, histórico excapitán de La Roja, bicampeón de América con la selección, fue homenajeado por la Federación de Fútbol de Chile por su trayectoria, en la previa del amistoso con Portugal en Oeiras.

Bravo se retiró del fútbol profesional en agosto de 2024, tras jugar con La Roja la Copa América y en esta jornada recibió el reconocimiento por parte de las autoridades del fútbol nacional.

Bravo recibió un galardón con la figura de un guante, además de dos camisetas: Una de La Roja con el mensaje "Gracias capitán", y otra de arquero, como las que tantas veces usó en su carrera, con el dorsal 1 y como nombre "Capitán".

El homenaje fue realizado por Pablo Milad, presidente de la ANFP y la Federación de Chile; Felipe Correa, gerente de selecciones; y Jorge Yunge, secretario general de la ANFP.

La carrera de Bravo en La Roja se extendió por 20 años, período en donde jugó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y ganó las Copa América Chile 2015 y la Copa América Centenario Estados Unidos 2016.