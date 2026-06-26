Claudio Bravo: Todos podemos ayudar para volver a un Mundial

El legendario excapitán de la selección chilena Claudio Bravo participó en la conmemoración de los 10 años desde la consecución de la Copa América Centenario y entregó su mirada respecto a aquella corona y la actualidad de La Roja.

"Cuando ves las actuaciones de Messi a día de hoy, por ejemplo, valoras mucho más todo esto. Nos tocó enfrentarlo en dos finales con plenitud de edad, tenía 28 años, ahora tiene 39, imagínate. Lo enfrentamos en su máxima plenitud y mira dónde cayeron las dos copas", rememoró en conversación con la prensa presente.

En esa línea, expuso que "Messi sigue siendo exitoso, sigue haciendo logros, sigue liderando una selección argentina que es candidata nuevamente a a volver a ganar una Copa del Mundo. Por eso creo que la valoración, no de la Copa Centenario, sino que también de la anterior, son notables para nosotros".

Respecto a su recordada atajada a Serigo Agüero que mandó la final a los penales, dijo: "He tenido la fortuna de tener muchos logros a lo largo de mi carrera a nivel de clubes, pero no hay cosa que llene más para un futbolista el poder ganar y conseguir algo a nivel de selección".

"Es una atajada que me recuerdan todos los días en cualquier momento donde alguien se me acerca. Fue un momento clave, un momento decisivo, donde sí la pelota entraba prácticamente no tenías tiempo para empatar", sumó.

"La sensación generalizada es que fue un día mágico, un día increíble, donde prácticamente todos los que jugamos ese día nos vaciamos hasta el último minuto y la sensación era que íbamos a salir campeones", cerró sobre aquel título de 2016.

Bravo además repasó su último partido profesional en la Copa América 2024: "Estos días me han aparecido muchos videos de ese último partido. Me quedo con la tranquilidad de haber entregado todo, de haberme sacrificado al máximo en cada uno de los partidos que me tocó disputar".

También resaltó la coincidencia de tener al MetLife Stadium como escenario de buenos recuerdos. "Fue un día inolvidable para mí, por mi último día dentro de una cancha, de sentir lo que significa jugar por Chile. La final del mundo se va a jugar en ese en ese estadio y a nosotros nos tocó ganar una Copa América ahí. A mí me tocó despedirme del fútbol en ese en ese estadio. Creo que son recuerdos, en lo personal, imborrables", declaró.

La mirada rumbo al 2030: "Hay que seguir trabajando e intentar creer"

Por otro lado, Claudio Bravo se refirió al porvenir de La Roja pensando en el inicio de la ruta al Mundial 2030: "Estamos lejos de que arranque una nueva Clasificatoria. Ahora hay que esperar el desenlace de este Mundial y acá donde estamos, creo que hay que seguir trabajando, intentar creer en la gente joven, creer en los procesos, intentar ayudar desde todos los puntos de nuestro país".

"Desde la prensa, desde la gente que llevamos tiempo en esta actividad; creo que todos también podemos ayudar con un granito de arena a que volvamos a un a un Mundial", argumentó.

"Creo que esta instancia podría haberse dado en Estados Unidos y no acá en Santiago. Para todos hubiese sido maravilloso ir a cubrir a Chile en una en una nueva Copa del Mundo. Lamentablemente, no estamos en esta edición, pero creo que la labor ahora fundamental es poder contribuir desde cualquier punto de vista", profundizó ante los micrófonos.

El histórico excapitán resaltó que "hay chicos con mucha proyección, chicos que lo están haciendo bien. Me gusta Christian Bravo en Huachipato. Son chicos que tienen que seguir compitiendo, tienen que seguir jugando, tienen que seguir equivocándose y ahí también va la paciencia de los clubes, la paciencia de los entrenadores en poder aguantar este tipo de de situaciones que son propias también de la posición".

Respecto a Manuel Pellegrini, dijo que su nombre "ha aparecido y va a aparecer. Lo ha hecho espectacular a lo largo de toda su carrera. Me tocó estar con él durante cuatro años exitosos en Betis, sé de sobra la calidad que tiene, humana y profesional".

Bravo puso sobre la mesa que "hay que ver la disposición y los deseos que tenga de volver a Chile. Lleva 20 años fuera del país, cosechando logros y éxitos fuera de acá y veremos si tiene las ganas y la necesidad de volver a Chile".