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Con presencia de Pizzi: ANFP homenajeó a campeones de la Copa América Centenario

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Con presencia de Juan Antonio Pizzi, quien fue el técnico de la selección chilena en el título de la Copa América 2016, la ANFP homenajeó a la generación que obtuvo ese título hace 10 años, en Estados Unidos. En la jornada estuvo el presidente del organismo, Pablo Milad, la ministra del Deporte, Natalia Duco, además de Jean Beausejour, Pedro Pablo Hernández, José Pedro Fuenzalida, Gonzalo Jara, Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Fabián Orellana.

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