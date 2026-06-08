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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Clemente Montes quedó descartado para el duelo con RD Congo por un cuadro respiratorio

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador de la UC no pudo participar normalmente de las prácticas.

Clemente Montes quedó descartado para el duelo con RD Congo por un cuadro respiratorio
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A través del sitio web de la ANFP, la selección chilena informó la baja del delantero Clemente Montes para el amistoso contra República Democrática del Congo.

El escueto parte médico señaló que el jugador de Universidad Católica "se encuentra en evolución de un cuadro respiratorio alto que ha impedido su normal participación en los entrenamientos".

De esta manera, el puntero, suplente ante Portugal el pasado sábado, cerrará la fecha FIFA sin haber sumado minutos en La Roja.

Por otro lado, el DT Nicolás Córdova quedó con una opción menos para el cotejo de este martes 9 de junio en Orleans, Francia, a las 12:00 horas de nuestro país (16:00 GMT) y sin público.

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