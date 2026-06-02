Clemente Montes tiene fe en la Roja: "Queremos replicar o incluso superar a la Generación Dorada"

El delantero de la selección chilena Clemente Montes se refirió al momento de la Roja y junto con asegurar que se siente en un buen momento personal, aseguró que tiene confianza en la camada de futbolistas que hoy están bajo el mando del técnico Nicolás Córdova y evidenció su fe al expresar que buscará replicar lo hecho por la denominada "Generación Dorada".

"La Generación Dorada nos marcó a todos nosotros. Obviamente queremos replicar o incluso superar lo que ellos hicieron, pero para eso hay que trabajar. Muchos de ellos jugaban afuera, y aunque ahora también tenemos jugadores en el extranjero, nos falta competir en clubes más grandes. Es un proceso", analizó.

"Le pido a la gente que confíe en nosotros. Cada vez le agarramos más el ritmo a la idea del técnico. Queremos que se ilusionen, porque trabajamos para darles las mismas alegrías que nos dio la Generación Dorada", añadió.

Con respecto a su nivel personal en Universidad Católica, Montes expresó que espera refrendarlo con la camiseta de Chile.

"Es una oportunidad muy linda que viene de la mano con el momento que estoy viviendo. Quiero aprovechar esta instancia y agarrar más confianza para mantenerme aquí en la selección", dijo.

"Estoy viviendo el presente en la Católica, disfrutando el proceso. Si más adelante viene otra cosa, tocará en su momento. He madurado un montón, me voy conociendo mucho más y eso marca una diferencia grande a la hora de tener confianza dentro de la cancha", explicó.

Sobre lo que se viene en el duelo del sábado ante Portugal, Montes expresó que "me vengo incorporando recién, pero me imagino que el profe va a querer jugarle de igual a igual al rival, como siempre lo ha hecho. Hay que confiar en su idea; si la cumplimos al cien, creo que podemos rescatar un buen resultado".