Córdova: "Es muy probable que nosotros no estemos cuando Chile vuelva al Mundial"

Nicolás Córdova, director técnico interino de la selección chilena absoluta y encargado de las selecciones juveniles, abordó el panorama actual de la Roja y se refirió a su continuidad al mando del equipo confiando en que se logrará la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

"Es muy probable que nosotros no estemos cuando Chile vuelva al Mundial. Igual, si estamos, bien. Pero, si no, no importa", dijo en entrevista con Radio Pauta.

Para el entrenador, el foco principal del actual cuerpo técnico debe ser la creación de una base sólida y metodológica para el futuro, emulando los procesos de federaciones con mayor desarrollo deportivo.

"Lo más importante es que nosotros, como cuerpo técnico, dejemos un plan y que quien venga tome la posta y se haga como en los países desarrollados. Hay una cosa muy clara desde que yo asumí: el objetivo es el 2030. Y, además, dejar un proyecto sustentable para el 2034", explicó el técnico.

Córdova también detalló que la clave para consolidar el recambio generacional en la selección chilena radica en el trabajo sistemático con las categorías formativas que actualmente se encuentran en competencia y preparación.

"Para lograr eso hay que entrenar ahora con los jugadores. Con los 2010, 2011, 2009, que van a un Mundial ahora con Ariel (Leporati). O los 2007 que están con Sebastián (Miranda). Ellos son", concluyó, apuntando a las series menores como el pilar fundamental para el mediano y largo plazo del fútbol local.