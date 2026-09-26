Suazo asumió error y valoró que Chile "estuvo a la altura" pese a caída con Canadá

Gabriel Suazo analizó la derrota de Chile por 1-0 ante Canadá en Toronto y asumió su responsabilidad por la expulsión que dejó a La Roja con nueve jugadores en el segundo tiempo. El lateral recibió una primera amarilla a los 29 minutos y la segunda a los 49'. Antes, Lucas Cepeda había visto la roja directa a los 35'.

"Creo que el equipo estuvo a la altura a la hora de competir para poder enfrentarse a un gran rival como es Canadá", sostuvo el capitán chileno después del amistoso.

Suazo puso el foco en la amonestación que recibió por reclamar. "El mayor error es el mío de la primera amarilla, por reclamo. No soy un jugador mucho de reclamar y creo que se apresura un poco, sinceramente, pero ese es el mayor error", reconoció.

Sobre su segunda tarjeta, señaló: "La otra amarilla es parte del fútbol, me puede pasar o no. La primera es el error mío y lo asumo como tal", explicó. También evitó profundizar en la actuación del juez: "Del arbitraje prefiero no meterme ni hablar; creo que ya tuvo mucha importancia adentro", indicó.

En cuanto a la expulsión de Cepeda, Suazo planteó que "lo de Lucas es totalmente involuntario; no la veo", dijo. De cara a los próximos compromisos, con Estados Unidos y México, agregó: "Son dos rivales importantes, difíciles, que jugaron el último Mundial y compitieron de buena forma. Tenemos que volver a estar a la altura e intentar evitar las expulsiones".

Tras la caída ante Canadá, el equipo dirigido por Nicolás Córdova continuará su gira frente a Estados Unidos el martes 29 de septiembre y México el martes 6 de octubre.