¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Portugal de Cristiano Ronaldo en amistoso previo al Mundial?

La selección chilena enfrentará a Portugal este sábado en el primer amistoso de la gira europea de la fecha FIFA de junio, un duelo que servirá para la escuadra lusa como preparatorio para el Mundial 2026.

El partido se disputará a las 13:45 horas (17:45 GMT) en el Estadio Nacional de Oeiras, y será transmitido en TV abierta por Chilevisión y en sus plataformas digitales; también en TV cable se podrá seguir en la señal de ESPN, y en streaming a través de Disney+Premium.

Para La Roja, es una gran prueba para el técnico Nicolás Córdova y ver el nivel del grupo ante una selección de primer orden, con jugadores campeones de Europa y candidato a dar la pelea en el Mundial.

Portugal, por su lado, eligió a Chile como rival debido a que jugará ante Colombia en el Grupo K de la Copa del Mundo, al igual que RD del Congo, rival de La Roja en el amistoso agendado para el martes 9 de junio.

Para la escuadra de Cristiano Ronaldo será la despedida ante su gente previo al viaje a Nortamérica para disputar la Copa del Mundo.

En el historial, está el enorme recuerdo para Chile de la Copa Confederaciones 2017 en Rusia, cuando La Roja eliminó a Portugal en las semifinales, con una monumental actuación de Claudio Bravo, quien atajó tres penales en la tanda definitiva.

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