¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja ante Estados Unidos?

La selección chilena continúa su gira por Norteamérica y este martes 29 de septiembre enfrenta a Estados Unidos en el Estadio Energizer Park de St. Louis, Misuri.

El partido está programado para las 21:00 horas (00:00 GMT) y será transmitido en televisión abierta por la señal de Mega. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Mega GO.

El combinado dirigido por Nicolás Córdova llegará a este cotejo tras su paso por Toronto frente a Canadá, donde cayó 1-0 y sufrió dos expulsiones, instalándose en el Medio Oeste para medirse ante la escuadra local antes de viajar a California para afrontar el último desafío frente a México.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión radial de Cooperativa Deportes.