¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja ante Estados Unidos?
El combinado nacional continuará su gira norteamericana en el Estadio Energizer Park de St. Louis.
El combinado nacional continuará su gira norteamericana en el Estadio Energizer Park de St. Louis.
La selección chilena continúa su gira por Norteamérica y este martes 29 de septiembre enfrenta a Estados Unidos en el Estadio Energizer Park de St. Louis, Misuri.
El partido está programado para las 21:00 horas (00:00 GMT) y será transmitido en televisión abierta por la señal de Mega. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Mega GO.
El combinado dirigido por Nicolás Córdova llegará a este cotejo tras su paso por Toronto frente a Canadá, donde cayó 1-0 y sufrió dos expulsiones, instalándose en el Medio Oeste para medirse ante la escuadra local antes de viajar a California para afrontar el último desafío frente a México.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión radial de Cooperativa Deportes.