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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja ante RD Congo?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección chilena cerrará su gira por Europa con el duelo ante los africanos, que serán parte del Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja ante RD Congo?
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Chile se medirá ante RD Congo este martes tras sortear las dificultades que implicó el brote de ébola en el país africano, finalmente acordando llevar a cabo el encuentro en el Estadio De La Source, ubicado en la ciudad de Orleans, en Francia, ya que la sede original en Cádiz, España, no autorizó el cotejo tras decisión del comité municipal del lugar.

El partido se disputará a las 12:00 horas (16:00 GMT) y será transmitido en TV abierta por Chilevisión y sus plataformas digitales. También en TV cable se podrá seguir en la señal de ESPN, y en streaming a través de Disney+.

Para los dirigidos por Nicolás Córdova, es una oportunidad de reponerse de la derrota del sábado contra Portugal y medir su nivel con otra selección mundialista.

Por otro lado, RD Congo disputará su último amistoso antes del Mundial de Norteamérica.

Todos los detalles los podrás seguir online en Cooperativa.cl y escuchar en Cooperativa Deportes.

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